Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 сентября 2019 года)

1 сентября в Минске стартовал фестиваль «Архитектурная осень-2019». В этом году мероприятия продлится не три дня, как ранее, а целых три месяца — до 30 ноября. Председатель ОО «Белорусский союз архитекторов» Александр Корбут отметил: помимо традиционных конкурсов для архитекторов, в этом году сравнят и застройщиков.

Земля

Бизнесмен Алексей Олексин (который ставит по стране "Табакерки") получил участок на Минском море под строительство семейной усадьбы «Родовое гнездо». Рядом у него уже есть два объекта: гостинично-ресторанный комплекс «Сябры» и стрелковый комплекс на территории почти в 7 гектаров. Новый участок бизнесмена расположен сразу за стрелковым комплексом и имеет выход к воде.

К маю в Минске не останется мест для захоронения. Когда откроется новое городское кладбище и как оно будет выглядеть, можно почитать здесь.

Деньги

Задолженность белорусов по кредитам на недвижимость выросла почти до 8 млрд рублей. И вообще состояние экономики у нас сейчас шаткое. Во всяком случае, так считают специалисты всемирного банка.

Зарубежная недвижимость

Белоруска родила четверых детей в Канаде и купила дом в ипотеку под 3% годовых, а теперь рассказала нам, как ей это удалось. А если ипотека не ваш вариант, то можно теперь за границей найти и совсем бюджетный вариант жилья. Теперь на Amazon можно купить не только одежду и технику, но и компактный дом стоимостью несколько тысяч долларов. Предложение связано с растущим числом людей, которые отказываются от больших домов в пользу крошечного мобильного жилья. Дома доставляют бесплатно, но в разобранном виде, а сборка занимает от нескольких часов до нескольких дней.

Инвестиции

Среди покупателей квартир в новостройках всегда есть инвесторы — те, кто приобретает недвижимость для того, чтобы в дальнейшем ее перепродать или сдавать в аренду и приумножать свои сбережения. Грамотно выбрать объект для инвестиций — еще сложнее, чем выбрать квартиру для себя. Арендаторы привередливы — им не нужно метро, которое приедет в локацию через два года, им нужно, чтобы метро уже было. Близость к станции метро — лишь один из признаков, что инвестор правильно выбрал вариант для вложений. Что еще необходимо учитывать при подборе новостройки для инвестиций? Есть несколько секретов.

Дачи и частные дома

Проект «Купить дачу под Минском» перед тем, как уйти на каникулы до весны, изучил, что и по чем продают в СТ «Птичь», «Перхурово», «Перхурово-2», «Родничок», «Чистая Надзея» и «Аистово». Этот дачный массив — один из самых крупных и дорогих под Минском, располагается внутри второй МКАД недалеко от деревни Перхурово (брестское направление). От дач до центра города — всего 30 минут на машине по хорошему асфальту. В массив входят несколько газифицированных и даже телефонизированных садовых товариществ.