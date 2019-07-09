Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 сентября 2019 года)

Приоткрывание тайн, удивительные “нуждающиеся” и дешевое (на самом деле не очень) жилье. На этой неделе было много интересного.
Тенденции
Цены
Последняя неделя лета прошла под знаком роста цен — индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1364 $/м2. Темпы роста цен на первичном рынке также оказались незначительными. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1307 $/м2. За последний год рост цен на обоих рынках составил 4,1%.
Кстати, о ценах. Мы тут замутили забавную инфографику "с червяками", которые показывают, как с 2008 года изменились позиции белорусских городов в рейтинге цен на жильё (вы не поверите, кто все время на первом месте:)).
Рынок аренды
На фоне стартующего в учреждениях образования учебного года спрос на аренду квартир в Минске вырос до максимального уровня за последние 12 месяцев. По сравнению с июлем количество запросов по поиску съемного жилья увеличилось на 4,9%. С наступлением осени общая активность пойдет на спад. Если судить по спросу, то ажиотаж нынешним летом не дотянул до показателей 2013 и 2018 годов. Количество свободных квартир росло на протяжении года, но в августе, из-за наплыва студентов, начало закономерно сокращаться (-4,2%). Больше всего поредел сегмент 2-комнатных квартир (-5,2%), свободных «однушек» на рынке стало меньше на 4,9%.
Законодательство
На общественное обсуждение вынесен проект Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. С 4 по 16 сентября 2019 г. у белорусов есть возможность высказаться и повлиять на содержание закона, который на многие годы будет определять правила и механизмы городского развития и участие в этих процессах горожан. Разбираем вместе, почему это так важно.
День знаний
Среднюю школу № 44 имени Якуба Коласа, которая расположена на проспекте Победителей, 3а, закрыли на ремонт первого ноября прошлого года. Всех детей на год «отселили» в другие учреждения образования. Перед ремонтом начальник управления образования Центрального района Андрей Стригельский сказал: «Мы хотим, чтобы капитальный ремонт стал новой вехой в развитии школы: она приобретет не только современный вид, но и новое наполнение». Мы сходили в учреждение образования, чтобы посмотреть — получилось ли сдержать слово.
Строительство
Власти подтвердили желание развития городов-спутников Минска. И на следующий день даже объявили о приеме заявлений на квартиры в новом доме для очередников-минчан в Смолевичах. Кстати, квадрат там стоит $610.
Но все же многие предпочитают селиться поближе к Минску. Хотя бы в пригороде (который почти что и город уже). Вот компания «Си-трейдинг» выставила на продажу партию квартир в жилом доме №35 по генплану (3-й пусковой комплекс), который строится с подземной гараж-стоянкой в микрорайоне № 1 в д. Копище Минского района. А УКС Заводского района предложил квартиры для очередников в доме на Столбцовской — по 1785 рублей.
Будут новые стройки и возле заказника «Лебяжий»: там построят жилые дома, детсад и школу. Градостроительный проект территории в границах пр. Победителей — МКАД — улицы Тимирязева — улицы 4-е кольцо опубликован на Национальном правовом портале и утвержден Мингорисполкомом. Также ждем анонсов строительства от покупателя завода Кирова в центре Минска. Там тоже будет жилье. Пока лишь удалось узнать, кто купил эту территорию.
К жилому комплексу «Новая Боровая» начали строить еще одну дорогу. Она идет через деревню Копище прямо к школе.
1 сентября в Минске стартовал фестиваль «Архитектурная осень-2019». В этом году мероприятия продлится не три дня, как ранее, а целых три месяца — до 30 ноября. Председатель ОО «Белорусский союз архитекторов» Александр Корбут отметил: помимо традиционных конкурсов для архитекторов, в этом году сравнят и застройщиков.
Земля
Бизнесмен Алексей Олексин (который ставит по стране "Табакерки") получил участок на Минском море под строительство семейной усадьбы «Родовое гнездо». Рядом у него уже есть два объекта: гостинично-ресторанный комплекс «Сябры» и стрелковый комплекс на территории почти в 7 гектаров. Новый участок бизнесмена расположен сразу за стрелковым комплексом и имеет выход к воде.
К маю в Минске не останется мест для захоронения. Когда откроется новое городское кладбище и как оно будет выглядеть, можно почитать здесь.
Деньги
Задолженность белорусов по кредитам на недвижимость выросла почти до 8 млрд рублей. И вообще состояние экономики у нас сейчас шаткое. Во всяком случае, так считают специалисты всемирного банка.
Зарубежная недвижимость
Белоруска родила четверых детей в Канаде и купила дом в ипотеку под 3% годовых, а теперь рассказала нам, как ей это удалось. А если ипотека не ваш вариант, то можно теперь за границей найти и совсем бюджетный вариант жилья. Теперь на Amazon можно купить не только одежду и технику, но и компактный дом стоимостью несколько тысяч долларов. Предложение связано с растущим числом людей, которые отказываются от больших домов в пользу крошечного мобильного жилья. Дома доставляют бесплатно, но в разобранном виде, а сборка занимает от нескольких часов до нескольких дней.
Инвестиции
Среди покупателей квартир в новостройках всегда есть инвесторы — те, кто приобретает недвижимость для того, чтобы в дальнейшем ее перепродать или сдавать в аренду и приумножать свои сбережения. Грамотно выбрать объект для инвестиций — еще сложнее, чем выбрать квартиру для себя. Арендаторы привередливы — им не нужно метро, которое приедет в локацию через два года, им нужно, чтобы метро уже было. Близость к станции метро — лишь один из признаков, что инвестор правильно выбрал вариант для вложений. Что еще необходимо учитывать при подборе новостройки для инвестиций? Есть несколько секретов.
Дачи и частные дома
Проект «Купить дачу под Минском» перед тем, как уйти на каникулы до весны, изучил, что и по чем продают в СТ «Птичь», «Перхурово», «Перхурово-2», «Родничок», «Чистая Надзея» и «Аистово». Этот дачный массив — один из самых крупных и дорогих под Минском, располагается внутри второй МКАД недалеко от деревни Перхурово (брестское направление). От дач до центра города — всего 30 минут на машине по хорошему асфальту. В массив входят несколько газифицированных и даже телефонизированных садовых товариществ.
Коммерческая недвижимость
Минчанин выкупил на аукционе 4 помещения в Партизанском районе почти за 40 тысяч рублей. А тем временем крупный бизнес вроде как договорился о своих помещениях:) Конфликт между «Евроторгом» и ТРЦ Galleria Minsk закончился, едва начавшись.
Риэлтерский бизнес
Еще одно столичное агентство недвижимости лишилось лицензии за то, что «давало рекламу без заключения договоров».
Жилье и инфраструктура
Поскольку 3 сентября был негласный праздник переворачивания календаря под песню Михаила Шуфутинского, мы рассказали про одну квартиру, которая идеально подойдет фанатам заслуженного артиста, поскольку она расположена в Минске на улице 3-го сентября:)
В рубрике «Вопрос-ответ» читатели Realt.by в этот раз интересовались, есть ли какая-то помощь государства при покупке квартиры на вторичном рынке, можно ли на что-то рассчитывать многодетной семье в непростой жизненной ситуации и как продать недвижимость, если кредит на ее покупку уже полностью погашен. Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей свежей подборке.
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Редакция Realt.by
Источник: realt.by
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