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07. 09. 2019

Сутки на Донбассе: 11 обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями калибров минометов. Кроме того, применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка, Новотроицкое, Орехово.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в ООС.

Там также сообщили, что с начала текущих противник два раза нарушил режим прекращения огня.

Напомним, за сутки 5 сентября сепаратисты 21 обстреляли украинские позиции. Один военный погиб и один был ранен.

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Источник: korrespondent.net
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