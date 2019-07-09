Сутки на Донбассе: 11 обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями калибров минометов. Кроме того, применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Гранитное, Красногоровка, Новотроицкое, Орехово.
"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в ООС.
Там также сообщили, что с начала текущих противник два раза нарушил режим прекращения огня.
Напомним, за сутки 5 сентября сепаратисты 21 обстреляли украинские позиции. Один военный погиб и один был ранен.
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Источник: korrespondent.net
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