Трамп давит на Зеленского, чтобы тот помог ему с выборами - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский вмешался в президентские выборы в США, запланированы на 2020 год. Об этом в пятницу, 6 сентября сообщило издание The Washington Post.

В статье отмечается, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот способствовал развитию расследования, открытого в Украине против Джо Байдена. Он является соперником Трампа по президентской гонке.

Газета также отмечает, что одним из методов давления является обращение администрации Трампа к Пентагону о пересмотре военной помощи для Украины.

Также указывается, что возобновить расследование против Джо Байдена и его сына советовал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента.

Речь идет об истории, когда сын Джо Байдена - Хантер Байден - был членом совета директоров частной украинской газовой компании Burisma Group, когда тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин начал расследование деятельности фирмы. Джо Байден в то время был на посту вице-президента США и призвал уволить прокурора.

Впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко поставил точку в вопросах возможных правонарушений Джо Байдена и его сына в Украине.

Ранее аналогичное мнение выразил конгрессмен Брэд Шерман. Он заявил, что Трамп хочет, чтобы Украина навредила Байдену так же, как Россия навредила Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Как сообщалось, Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. При этом на время пересмотра средства будут заморожены.

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Источник: korrespondent.net