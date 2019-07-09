Обмен поенными: три автобуса покинули Лефортово

Три больших пассажирских автобуса утром в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора Лефортово в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС, сообщает российский Интерфакс.

Отмечается, что три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.

Российский журналист и фоторепортер Василий Максимов в Twitter ранее сообщал, что около 06:39 утра к воротам СИЗО Лефортово прибыл автобус в сопровождении кортежа полиции. Позже Максимов добавил, что в автобусе находятся спецназовцы, которые, вероятно, будут сопровождать украинских политзаключенных в аэропорт.

Также телеканал Россия-24 сообщил, что "в эти минуты (из Лефортово) ожидается отправка транспорта в аэропорт с гражданами Украины, которых собираются передать".

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле "35 на 35", однако к предполагаемой дате начала запуска этого процесса - 7 сентября - в списки могут быть внесены коррективы, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"В списки для выдачи Украине были включены 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов", - сказал собеседник агентства.

Накануне российский адвокат заявлял, что Зеленский помиловал 12 россиян и по состоянию на вечер пятницы они находились в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене.

А украинский адвокат Валентин Рыбин поздно вечером сообщал, что обмен пленными начнется в ближайшие часы.

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Источник: korrespondent.net