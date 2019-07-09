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07. 09. 2019

Со дна моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила пресс-служба Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Станция была установлена в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии, ее стоимость составляла около 300 тысяч евро.

Пропажа была замечена 21 августа, когда с обсерваторией была потеряна связь. Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.

При этом специалисты исключили версию, что обсерватория могла быть унесена течением или морскими животными, так как два блока станции весили 520 и 220 килограммов. Расследованием инцидента занялась местная полиция.

Undersea science observatory mysteriously vanishes from seabed https://t.co/4LrHchdCtS @cbc

Geomar observatory was 740 kilograms and moored by thick cables 22 metres below surface. pic.twitter.com/rP25CUPWde

— Lukas VF Novak (@animalculum) 6 вересня 2019 р.

Ранее сообщалось, что в Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан.

Напомним, в океане обнаружили воду времен Ледникового периода.

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Источник: korrespondent.net
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