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07. 09. 2019

Япония страдает от нашествия тайфунов

Мощный тайфун Lingling, который движется на север к Окинавским островам, оставил около 20 тысяч семей без электричества. В то же время, к Токио приближается тропический шторм Факсай, сообщает в пятницу, 6 сентября, News On Japan.

В городе Миякодзима 80% домов лишились электричества из-за тайфуна. Власти планировали провести эвакуацию, но отменили ее, когда в два часа ночи Lingling двинулся дальше, в сторону Окинавских островов. Сообщается, что волны достигают восьми метров, а ветер усилился до 23 метров в секунду.

Непогода грозит и японской столице. Тропический шторм Факсай смещается над акваторией Тихого океана в северо-западном направлении со скоростью 32 километров в час. По предварительным данным, шторм продолжит двигаться и достигнет стадии тайфуна. Предполагается, что девятого сентября Факсай дойдет до Токио, а затем развернется на северо-восток и уйдет в Тихий океан.

Ранее сообщалось, что в Таиланде из-за шторма погибли 16 человек.

А на Багамских островах из-за урагана погибли не менее 30 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тысяч строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.

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Источник: korrespondent.net
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