Лента RSS
Подписаться на ленту
07 сентября 2019, суббота, 11:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
07. 09. 2019

Автобусы из Лефортово прибыли в аэропорт Внуково

Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, утром в субботу, 7 сентября, заехали на аэродром Внуково в Москве, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала Внуково-2.

Ранее сообщалось, что аналогичные автобусы покинули территорию СИЗО Лефортово.

Также сообщается, что самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту Внуково и причалил к перрону правительственного терминала Внуково-2. У самолета включены двигатели. Автобусы подъехали к борту автобуса.

Также руководитель российской группы адвокатов Николай Полозов подтвердил, что его подзащитные покинули Лефортово.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу.

Накануне российский адвокат заявлял, что Зеленский помиловал 12 россиян и по состоянию на вечер пятницы они находились в  пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.