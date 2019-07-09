В небо Украины зашел российский спецборт

В воздушное пространство Украины утром в субботу, 7 сентября, вошел российский самолет Tu-204-300 Специального летного отряда Российской Федерации, который может участвовать в обмене пленными. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиcа, в воздушное пространство Украины вошел самолет с бортовым номером RA-64058. Информация из открытых источников подтверждает, что этот борт эксплуатирует Специальный летный отряд Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что автобусы из московского СИЗО Лефортово, в которых вероятно находятся заключенные в РФ Украинцы, прибыли в аэропорт Внуково, где их ждал самолет с ливреей в виде украинского флага.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net