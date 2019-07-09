Лента RSS
Подписаться на ленту
07 сентября 2019, суббота, 11:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
07. 09. 2019

Близкие украинских заключенных едут в аэропорт

Родственники 24 моряков и еще 11 украинских заключенных едут их встречать в аэропорт. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Марка Фейгина.

На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – ред.)", – сказала в комментарии изданию мама Евгения Панова Вера Котелянец.

Также сообщается, что с родственниками работают психологи.

Раньше адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

"‪Командазащитывоеннопленныхукраинскихморяковнекомментироваланепроверенныеслухиипредположенияотносительноихосвобождения. ‪Теперьможносказать, чтопроцесспошел", - написаладвокат на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что автобусы из московского СИЗО Лефортово, в которых вероятно находятся заключенные в РФ Украинцы, прибыли в аэропорт Внуково, где их ждал самолет с ливреей в виде украинского флага. Также стало известно, что в небо Украины зашел российский спецборт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.