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07. 09. 2019

Появилось видео российского самолета в Борисполе

Самолет авиаотряда Россия около 10:30 в субботу, 7 сентября, приземлился в аэропорту Борисполь. В нем, вероятно, находятся освобожденные украинцы. Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

"Давно не видел. Самолет с триколором на рулежке в Борисполе. Обмен идет. Ждем, когда наши вернутся домой", - говорится в его сообщении.

Также видео с российским самолетом опубликовала ТСН.

Ранее сообщалось, что в небо Украины зашел российский спецборт, на котором, как ожидается, улетят в Москву заключенный, которые находились в Украине.

Также стало известно, что автобусы из московского СИЗО Лефортово, в которых вероятно находятся заключенные в РФ Украинцы, прибыли в аэропорт Внуково, где их ждал самолет с ливреей в виде украинского флага.

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Источник: korrespondent.net
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