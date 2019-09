Заключенные россияне улетают из Борисполя в Москву

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, в субботу, 7 сентября, вылетают из международного аэропорта Борисполь. Об этом Рыбин сообщил на своей странице в Facebook.

"Улетают. Без Руслана", - написал он.

Адвокат имел ввиду гражданина РФ Руслана Гаджиева, которого, по его данным, ранее исключили из списка на обмен.

Рыбин также опубликовал фото, на котором видно, что россияне улетели на российском правительственном самолете Ту-204-300 под номером RSD092, который ранее приземлился в Борисполе.

Журналист Джулиан Ропке также опубликовал видео, на котором видно как автобус в сопровождении нескольких машин подъезжает к российскому самолету.

!! Convoy from An-26 moving towards Tu-204, but stopped some 200 meters away from it. pic.twitter.com/ljNCLQ1p3N