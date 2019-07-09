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07. 09. 2019

Украинские заключенные вылетели из Москвы в Киев

Самолет с гражданами Украины, которых Россия освободила в рамках обмена пленными, направляется в Киев. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Так, находясь в российском международном аэропорту Внуково, Тимошенко сообщил о том, что самолет с освобожденными украинскими гражданами вылетел и направляется в Украину.

"Встечайте", - написал он.

Ранее сообщалось, что российский борт с помилованными президентом Зеленским россиянами улетел из Борисполя.

Появилось видео российского самолета в Борисполе

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Источник: korrespondent.net
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