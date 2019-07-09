Украинские заключенные вылетели из Москвы в Киев

Самолет с гражданами Украины, которых Россия освободила в рамках обмена пленными, направляется в Киев. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.
Так, находясь в российском международном аэропорту Внуково, Тимошенко сообщил о том, что самолет с освобожденными украинскими гражданами вылетел и направляется в Украину.
"Встечайте", - написал он.
Ранее сообщалось, что российский борт с помилованными президентом Зеленским россиянами улетел из Борисполя.
Появилось видео российского самолета в Борисполе
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Источник: korrespondent.net
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