Зеленский приехал в аэропорт Борисполь

В аэропорт Борисполь, где ожидают прибытия самолета с освобожденными из России украинцами, приехал президент Владимир Зеленский. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает Украинская правда.

По приезду Зеленский ушел в VIP-терминал.

Кроме того, в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Тем временем, украинский самолет с удерживаемыми лицами на борту пересек государственную границу Украины.

Напомним, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Родственники украинских заключенных также прибыли в аэропорт.

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Источник: korrespondent.net