Самолет с освобожденными украинцами сел в Киеве

В субботу, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными из России украинцами.

Новость дополняется...

Напомним, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Также сообщалось, что в Борисполь прибыл президент Владимир Зеленский а также главы силовых ведомств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net