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07. 09. 2019

Самолет с освобожденными украинцами сел в Киеве

В субботу, 7 сентября в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными из России украинцами. 

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Напомним, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Также сообщалось, что в Борисполь прибыл президент Владимир Зеленский а также главы силовых ведомств.

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Источник: korrespondent.net
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