В Офисе президента в субботу, 7 сентября, опубликовали список украинцев, которые были освобождены в рамках обмена с Россией.

Роман Сущенко Олег Сенцов Александр Кольченко Владимир Балух Станислав Клых Николай Карпюк Алексей Сизонович Павел Гриб Эдем Бекиров Евгений Панов Артур Панов Роман Мокряк, командир МБАК Бердянск Юрий Безъязычный, моторист-электрик Андрей Артеменко, старший комендор Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик Богдан Головаш, выпускник ИВМС Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК Бердянск Богдан Небылица, командир МБАК Никополь Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Владислав Костышин, выпускник ИВМС Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК Вышгород Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК Никополь Олег Мельничук, командир рейдового буксира Яны Капу Михаил Власюк, моторист-электрик Виктор Беспальченко, комендор Владимир Терещенко, комендор Евгений Семидоцкий, марсовый Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК Смела 31-го дивизиона судов обеспечения Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА Новая Каховка, 31-го дивизиона судов обеспечения. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Напомним, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Источник: korrespondent.net