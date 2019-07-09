Обнародован список освобожденных украинцев

В Офисе президента в субботу, 7 сентября, опубликовали список украинцев, которые были освобождены в рамках обмена с Россией.
- Роман Сущенко
- Олег Сенцов
- Александр Кольченко
- Владимир Балух
- Станислав Клых
- Николай Карпюк
- Алексей Сизонович
- Павел Гриб
- Эдем Бекиров
- Евгений Панов
- Артур Панов
- Роман Мокряк, командир МБАК Бердянск
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик
- Андрей Артеменко, старший комендор
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Василий Сорока, капитан, находившихся на борту МБАК Бердянск
- Богдан Небылица, командир МБАК Никополь
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС
- Андрей опрыскать, моторист-электрик МБАК Вышгород
- Андрей Драч, капитан, находившихся на борту МБАК Никополь
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира Яны Капу
- Михаил Власюк, моторист-электрик
- Виктор Беспальченко, комендор
- Владимир Терещенко, комендор
- Евгений Семидоцкий, марсовый
- Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК Смела 31-го дивизиона судов обеспечения
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА Новая Каховка, 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г / т роты морского командования.
Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.
Напомним, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.
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Источник: korrespondent.net
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