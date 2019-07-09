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07. 09. 2019

Моряки надели форму и отправились в госпиталь

Украинские моряки, которые сегодня вернулись из российского плена, уже одели форму и отправляются на обследование в госпиталь, передает УНН.

Возле аэропорта стоят несколько автобусов, которыми моряки отправятся в госпиталь. Сейчас они уже переоделись в форму и прощаются с родными.

На вопрос журналистов, чего им больше всего хочется, один из моряков Денис Гриценко отметил: "Хочется увидеть море!"

Также моряки добавляют, что очень рады возвращению и мечтают ближайшее время побыть с родными.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Источник: korrespondent.net
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