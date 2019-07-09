МИД России об обмене: Это очень важный шаг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу, 7 сентября, очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем. Об этом написала дипломат на свой странице в Facebook.

"Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", - говорится в сообщении.

В связи с этим Захарова заявила, что "постоянная антироссийская риторика" не "приблизит Киев к решению реальных внутриполитических и экономических проблем". "Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", - заключила она.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал он.

Песков подтвердил, что в Россию, в частности вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, других участников обмена он называть не стал.

"Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил Песков.

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Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Источник: korrespondent.net