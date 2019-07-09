Зеленский рассказал о новых договоренностях с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по случаю обмена заключенными между Украиной и Россией заявил, что во втором этапе вернутся все заключенные, сообщает 112 Украина.

"Это второй этап, об этом говорил. Я думаю, что во втором уже этапе мы будем серьезно работать и мы вернем всех наших людей, освободим", - отметил Зеленский.

Также президент заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.

Финальный этап, по словам президента, заключается в возврате под контроль Украины территорий Донецкой и Луганской областе.

Зеленский также сообщил, что свидетель по делу о катастрофе MH17 Владимир Цемах был допрошен перед отправкой в РФ.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы это сделали. Все, что от нас просили. Это было сложно. Я боялся, что из-за этого может сорваться обмен", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

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Источник: korrespondent.net