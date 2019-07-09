ДТП под Житомиром: погибли четверо юношей, три женщины травмированы

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп во время аварии погибли четверо юношей, еще три женщины получили травмы, сообщает Нацполиция области.

Трагедия произошла 6 сентября, около 20.30, на 108 км автодороги Киев-Чоп, вблизи поворота на с. Тесневку Коростышевского района. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием ВАЗа и Opel Insignia. В результате аварии погибли четверо молодых мужчин и травмированы три женщины.

Предварительно, водитель Ваза, совершая маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Insignia, который ехал в Житомир, в результате чего произошло столкновение. В результате на месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа - 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все они - жители села Орехового Коростышевского района Житомирщины.

За рулем другой легковушки находилась 33-летняя жительница Николаевской области. Ее и двух пассажирок, 1981 года рождения, доставили в Коростышевскую районную больницу, предварительно с ушибами.

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На месте происшествия работали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Коростышевского отдела. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами" УК Украины.

Напомним, накануне на Львовщине два человека погибли в ДТП. Водитель внедорожника Mercedes-Benz ML совершил наезд на двух пешеходов, столкнулся с велосипедистом и въехал в дерево.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Hyundai сбил полицейского и скрылся. Был веден план Перехват.

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Источник: korrespondent.net