В России участников обмена вывезли из аэропорта

Граждан, которых передала России украинская сторона в рамках обмена, вывезли из московского аэропорта Внуково-2, сообщает Громадське.
Россиян вывезли теми же автобусами, которыми привозили в аэропорт украинцев из СИЗО Лефортово.
СМИ отмечает, что родственники некоторых из вернувшихся узнали об их освобождении от журналистов.
Автобуси з росіянами, яких передала Україна, їдуть з аеропорту "Внуково-2" pic.twitter.com/2D3FTetk2I— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.
Обмен пленными: СМИ опубликовали список россиян
Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.
Как сообщалось, сегодня из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.
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Источник: korrespondent.net
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