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07. 09. 2019

Обмен пленных украинцев: реакция мировых лидеров

Президент США Дональд Трамп считает, что обмен удерживаемыми лицами, осуществленный сегодня между Россией и Украиной, может стать первым шагом к миру. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

"Россия и Украина только что обменяли большое число заключенных. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" — написал Трамп.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что сегодняшний обмен заключенными послужит импульсом для дальнейшего обмена и продвижения в реализации Минских договоренности. Так он прокомментировал на своей странице в Twitter состоявшийся в субботу обмен заключенными между Украиной и Россией.

"Очень приятно видеть возвращение домой украинских моряков и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских договоренностей", - написал Волкер.

Президент Европейского Совета Дональд Туск рад освобождению Олега Сенцова и моряков и призвал Россию освободить всех политзаключенных. Об этом Туск написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - заявил президент СЕ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду", - приводит он слова Меркель на своей странице в Twitter.

По словам Меркель, она радуется тому, что украинский режиссер Олег Сенцов и моряки Украины, наконец, вернулись домой.

"Это побуждает и впредь, изо всех сил, работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - добавила она.

Напомним, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

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Источник: korrespondent.net
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