Число жертв урагана Дориан на Багамах выросло до 43

Количество жертв мощного урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, возросло до 43 человек. Об этом сообщает NBC.

Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести.

Кроме того, мощный ураган повредил и разрушил около 13 тысяч зданий. Также под водой оказались очень большие территории островов.

Ранее сообщалось о 30 погибших в результате действия стихии.

Напомним, 3 сентября Дориан с пятой категории ослаб до второй, не дойдя до США.

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Источник: korrespondent.net