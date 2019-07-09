СМИ: В Минске обсудят обмен по формуле "200 на 70"

На встрече контактной группы в Минске 18 сентября обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и "ЛДНР" в формате "всех установленных на всех установленных", а именно "200 на 70". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
На встрече могут обсудить вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.
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Как сообщалось, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.
Напомним, из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.
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Источник: korrespondent.net
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