Лента RSS
Подписаться на ленту
07 сентября 2019, суббота, 20:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
07. 09. 2019

Нидерланды просят Россию выдать Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу МН17 подозреваемого Владимира Цемаха. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным и близким погибших в трагедии.

"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - пишет NOS.

В материале также речь идет о том, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха в Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. 

Сегодня Цемаха обменяли на украинских пленных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.