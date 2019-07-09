Нидерланды просят Россию выдать Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать следствию по делу МН17 подозреваемого Владимира Цемаха. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает нидерландский телеканал NOS с ссылкой на письмо родным и близким погибших в трагедии.

"В настоящее время Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - пишет NOS.

В материале также речь идет о том, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха в Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Сегодня Цемаха обменяли на украинских пленных.

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Источник: korrespondent.net