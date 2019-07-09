Денисова: РФ удерживает еще 110 граждан Украины

На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в субботу, 7 сентября, передает Громадське.

Денисова отметила, что украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

Как сообщалось, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Напомним, из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Источник: korrespondent.net