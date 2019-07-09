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07. 09. 2019

Пентагон посоветовал РФ вести себя как "нормальная страна"

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Министерства внутренних дел Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение. Об этом сообщает Liberation.

"Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна… Мы не можем игнорировать последние годы, когда Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, оккупировала часть Украины и угрожает странам Балтии", - заявил он.

Кроме того, в ходе выступления Эспер предупредил о "пагубном влиянии" РФ в Европе и ее "стремлении ослабить НАТО".

Источник: korrespondent.net
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