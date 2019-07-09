В Кабуле произошел новый теракт

В пятом районе Кабула в Афганистане террорист-смертник привел в действие взрывное устройство вблизи рынка Кампани, есть раненые, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на МВД страны в субботу.

"Инцидент произошел примерно в 19 часов по местному времени, двое прохожих ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабуле погибли двое военнослужащих НАТО. Один погибший военный был из Румынии, а второй – из США. Подробности их гибели пока не раскрываются.

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Источник: korrespondent.net