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07. 09. 2019

Франция активизируется в нормандском формате

Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса в реализации минских соглашений. Об этом, комментируя обмен пленными, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Так, Макрон поприветствовал обмен пленными между Россией и Украиной, назвав его решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели.

"Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента минских соглашений", - говорится в заявлении.

Кроме того, Макрон на своей странице в Тwitter отдельно отметил, что приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена пленными.

"Мы всегда были на его стороне", - написал он.

Как сообщалось, сегодня в аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными украинцами. Их встречали родственники и руководство страны.

Напомним, из Киева и Москвы синхронно вылетели самолеты с заключенными, которые были освобождены обеими странами в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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Источник: korrespondent.net
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