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07. 09. 2019

Путин и Зеленский провели переговоры

 
Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом вечером 7 сентября сообщила пресс-служба Кремля.
 
Отмечается, что главы государств позитивно оценили состоявшийся в субботу обмен пленными и указали на большое значение события для улучшения отношений.
 
Лидеры стран также обсудили проблему урегулирования конфликта на Донбассе и подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также разведения сил и средств на линии соприкосновения.
 
Как подчеркнули в Кремле, стороны также договорились продолжить подготовительную работу для проведения саммита "нормандской четверки".
 
Зеленский рассказал о новых договоренностях с РФ
 
Напомним, в воскресенье, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Источник: korrespondent.net
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