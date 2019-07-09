Путин и Зеленский провели переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом вечером 7 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств позитивно оценили состоявшийся в субботу обмен пленными и указали на большое значение события для улучшения отношений.

Лидеры стран также обсудили проблему урегулирования конфликта на Донбассе и подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Как подчеркнули в Кремле, стороны также договорились продолжить подготовительную работу для проведения саммита "нормандской четверки".

Зеленский рассказал о новых договоренностях с РФ

Напомним, в воскресенье, 7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Источник: korrespondent.net