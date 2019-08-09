Лента RSS
Подписаться на ленту
08 сентября 2019, воскресенье, 02:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
08. 09. 2019

В Черниговской области погиб военнослужащий

В районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования Север. Инцидент произошел в субботу, 7 сентября, говорится на официальной странице командования в Facebook.

Отмечается, что причиной трагедии стало нарушение мер безопасности.

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента назначено служебное расследование. 

В Ровенской области на полигоне умер военный

Ранее сообщалось, что в Харьковской области во время несения службы на границе в результате разрыва неизвестного предмета погиб пограничник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.