В Черниговской области погиб военнослужащий

В районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник воинской части оперативного командования Север. Инцидент произошел в субботу, 7 сентября, говорится на официальной странице командования в Facebook.

Отмечается, что причиной трагедии стало нарушение мер безопасности.

Для выяснения причин и обстоятельств инцидента назначено служебное расследование.

В Ровенской области на полигоне умер военный

Ранее сообщалось, что в Харьковской области во время несения службы на границе в результате разрыва неизвестного предмета погиб пограничник.

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Источник: korrespondent.net