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08. 09. 2019

Трамп отменил мирные переговоры с талибами

 
Президент США Дональд Трамп отменил запланированные встречи с лидерами Талибана и президентом Афганистана Ашрафом Гани из-за теракта в Кабуле. Об этом американский лидер сообщил в Twitter в субботу, 7 сентября.
 
"Без ведома практически всех, ключевые лидеры Талибана и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они прибыли в США. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отменил мирные переговоры", − написал Трамп.
 
Он также добавил, что "если они (талибы − ред.) не могут договориться о прекращении огня во время этих очень важных переговоров... то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении".
 
Напомним, 2 сентября в Кабуле произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка Талибан.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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