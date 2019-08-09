Трамп отменил мирные переговоры с талибами

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные встречи с лидерами Талибана и президентом Афганистана Ашрафом Гани из-за теракта в Кабуле. Об этом американский лидер сообщил в Twitter в субботу, 7 сентября.

"Без ведома практически всех, ключевые лидеры Талибана и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они прибыли в США. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отменил мирные переговоры", − написал Трамп.

Он также добавил, что "если они (талибы − ред.) не могут договориться о прекращении огня во время этих очень важных переговоров... то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении".

Напомним, 2 сентября в Кабуле произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка Талибан.

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Источник: korrespondent.net