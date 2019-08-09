Порошенко прокомментировал обмен пленными

Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил пленных с возвращением домой и указал, что он причастен к освобождению тысяч украинцев. Об этом бывший глава государства 7 сентября написал в Facebook.

"Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеваное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев", − заявил Порошенко. "Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеваное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев", − заявил Порошенко.

Он также добавил, что победа не должна расслаблять, так как власти и оппозиции предстоит совместная борьба.

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Обмен пленных украинцев: реакция мировых лидеров

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Источник: korrespondent.net