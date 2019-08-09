Лента RSS
Подписаться на ленту
08 сентября 2019, воскресенье, 05:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
08. 09. 2019

В США енот "захватил" дом судьи

 
В городе Роузбад, штат Техас, енот на 20 часов захватил дом местного судьи Мэттью Райта. Об этом мужчина рассказал в Facebook.
 
Животное пробралось в дом к Райту в пять часов утра 2 сентября. Судья долгое время пытался поймать енота, который портил его вещи.
 
Позже мужчина рассказал, как проходят попытки поимки.
 
"Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой. Первый, кто скажет, что этот преступник — милаха, получит нового питомца", − написал он.
 
 
Однако незваный гость проигнорировал ловушку и уснул на карнизе.
 
 
Спустя 20 часов Райту все же удалось поймать енота.
 
"Он будет заключен на срок от 20 до 30 (минут), после чего получит условно-досрочное освобождение с запретом на нелегальные проникновения", − пошутил мужчина.
 
 
В субботу, 7 сентября, судья поделился, как устранил последствия пребывания мохнатого гостя.
 
 
Отметим, забавная история привлекла внимание пользователей соцсети и СМИ.
 
В Канаде енот забрался в дом и съел весь хлеб
 
Напомним, на Буковине двое енотов устроили погром в магазине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.