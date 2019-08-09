Лента RSS
Подписаться на ленту
08 сентября 2019, воскресенье, 07:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
08. 09. 2019

Вдова солиста Linkin Park выходит замуж

 
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда объявила 7 сентября в Instagram о помолвке.
 
Такой шаг женщина предприняла спустя два года после гибели супруга.
 
По ее словам, даже после трагедии она смогла найти любовь.
 
Как пишет TMZ, Талинда обручилась с американским пожарным по имени Майк еще в апреле. Утверждается, что новый избранник женщины понравился всем родным Беннингтона и даже его коллегам по группе.
 
Напомним, Честер Беннингтон покончил с собой в июле 2017 года. Его тело обнаружили в доме в Лос-Анджелесе.
 
На протяжении долгих лет музыкант страдал от алкогольной и наркотической зависимости.
 
Вдова солиста Linkin Park опубликовала его предсмертное видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.