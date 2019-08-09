Итоги 07.09: Большой обмен и победа в Венеции

Фильм украинского режиссера получил награду в Венеции

Антиутопия украинского режиссера Валентина Васяновича Атлантида получила награду на Венецианском кинофестивале как лучший фильм программы Горизонты.

Лента рассказывает о будущей победе в конфликте с Россией на Донбассе.

Главную награду кинофестиваля завоевал фильм Тодда Филлипса Джокер.

Состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по схеме "35 на 35"

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Событие позитивно отметили мировые лидеры и НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин остались довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Трамп отменил мирные переговоры с Талибаном и президентом Афганистана

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные встречи с лидерами Талибана и президентом Афганистана Ашрафом Гани из-за теракта в Кабуле.

Омбудсмен сообщила, сколько еще украинцев удерживает РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на территории России и в аннексированном Крыму остаются еще более 110 пленных граждан Украины.

Президент анонсировал новые договоренности с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на втором этапе обмена пленными вернутся все заключенные украинцы.

Также глава государства подчеркнул, что с Москвой достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net