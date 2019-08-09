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08. 09. 2019

В Китае при землетрясении пострадали десятки человек

В ночь на воскресенье на юго-западе Китая в уезде Вэйюань города Нэйцзян провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 8 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Указано, что эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 29,55 градуса северной широты и 104,79 градуса восточной долготы. Его очаг залегал на глубине 10 км.

Местные власти сообщили об одном погибшем и 29 пострадавших. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Также известно, что, по меньшей мере, 17 домов разрушены и еще 215 были повреждены.

Напомним, в августе у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда толчков составила 6,5 баллов.

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Источник: korrespondent.net
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