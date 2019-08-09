Во Франции возобновились акции "желтых жилетов"

Движение "желтых жилетов" возобновило акции протеста во Франции. В субботу, 7 сентября, демонстрации прошли в крупных городах, в них приняли участие несколько тысяч человек.

В ходе протестов произошло несколько столкновений участников с полицией. Так, в Париже были задержаны и отпущены 89 "желтых жилетов", кроме того, правоохранители вынесли более 60 предупреждений. В столице Франции в акции протеста приняли участие около 800 человек. Демонстрация стала более многочисленной, чем предыдущие акции "желтых жилетов" в последние месяцы. В полиции также отметили, что большая часть участников акции вела себя мирно.

Наиболее крупная акция "желтых жилетов" прошла в Монпелье. На улицы города вышли около 3000 протестующих, в том числе 500 радикалов из так называемого "Черного блока". Демонстранты подожгли полицейскую машину в центре Монпелье, в свою очередь, правоохранители применили слезоточивый газ. Два участника акции были временно задержаны.

Кроме того, сотни людей вышли на митинг в Руане, несмотря на то, что городские власти запретили демонстрации в субботу специальным указом. Несколько "желтых жилетов" в Руане были временно задержаны, еще более 100 человек получили предупреждения. Небольшие митинги "желтых жилетов" также прошли в Марселе, Лилле, Страсбурге и некоторых других городах.

Напомним, с ноября 2018 года во Франции проходят протесты "желтых жилетов" – как правило, в выходные дни. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net