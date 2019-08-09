Двух чиновников задержали за 30 взяток на миллионы гривен

Следователи Государственного бюро расследований задержали должностное лицо Главного управления Госгеокадастра в Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого горсовета по факту получения неправомерной выгоды от предпринимателей. Об этом накануне сообщила пресс-служба ГБР.

"За ежемесячную плату в сумме более 100 тысяч гривен чиновники обещали не препятствовать деятельности предпринимателей при регистрации землеустроительной документации. Предприниматели платили неправомерную выгоду путем перевода средств на банковскую карточку и.о. директора коммунального предприятия – задокументировано более 30 таких фактов", – говорится в сообщении.

Оба фигуранта задержаны во время получения очередной взятки. Во время обысков в рабочих кабинетах и по месту жительства задержанных следователи ГБР обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 13900 долларов, 3700 российских рублей и более 60 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины). Решается вопрос о вручении задержанным сообщений о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.

Также стало известно, что на Винничине подполковника полиции судят за крупную взятку.

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Источник: korrespondent.net