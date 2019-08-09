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08. 09. 2019

Сепаратисты применили артиллерию – штаб ООС

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 7 сентября, 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 8 сентября.

Враг применял запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил девять обстрелов: дважды вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Талаковки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Новотроицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Богдановки – из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов; у Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано пять обстрелов: в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм; вблизи Пивденного – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм; неподалеку Шумов – из артиллерии калибра 122 мм; вблизи Майорского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Новотошковского – из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток сепаратисты не открывали огонь.

Напомним, за сутки 6 сентября сепаратисты на Донбассе 11 раз открывали огонь. Тогда украинские военные также не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net
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