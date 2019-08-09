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08. 09. 2019

В Нью-Йорке вандал повредил статую быка

Житель американского штата Техас повредил бронзовую статую Атакующего быка в Нью-Йорке на улице Уолл-стрит. Об этом сообщил телеканал ABC в субботу, 7 сентября.

Отмечается, что 42-летний Тевон Варлак из Далласа был задержан по обвинению в акте вандализма в отношении одного из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим предметом, похожим на инструмент банджо. Поврежденным оказался правый рог быка.

Скульптура Атакующий бык, также известная как Бык с Уолл-стрит, была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовая статуя расположена в южной части Манхэттена и является популярной достопримечательностью для туристов.

Cмотрите фотогалерею: В Нью-Йорке вандал повредил статую быка

Ранее в канадском городе Виннипег нашли голову от памятника князю Владимиру Великому, поврежденного неизвестными. Также вандалы отбили тризуб с верхней части скульптуры и крест.

Также сообщалось, что в Киеве разгромили мемориал героя Небесной сотни Нигояна. Вандала задержали и для обследования на адекватность поместили в психоневрологический диспансер.

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Источник: korrespondent.net
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