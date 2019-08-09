В Запорожской области в ночь на воскресенье произошла дорожная авария, в результате которой четыре человека погибли и еще четверо пострадали. Об этом сообщает региональное управление Наполиции в сентября.
Отмечается, что в Мелитопольском районе на автодороге Харьков – Симферополь водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался на встречу.
В результате столкновения транспортных средств на месте погибли водитель и двое пассажиров ВАЗ-2104. Позже в больнице от полученных травм скончался водитель Fiat Doblo – военнослужащий 1984 года рождения.
Также в ДТП пострадали еще четыре пассажира ВАЗ, среди них двое детей 2010 и 2011 годов рождения. Кроме того, среди жертв и пострадавших трое граждан Турции.
Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).
Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области четыре человека погибли в ДТП
Накануне в Житомирской области на трассе Киев-Чоп во время аварии погибли четверо юношей, еще три женщины получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием ВАЗа и Opel Insignia.
Также на этой неделе на Львовщине два человека погибли в ДТП. Водитель внедорожника Mercedes-Benz ML совершил наезд на двух пешеходов, столкнулся с велосипедистом и въехал в дерево.
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Источник: korrespondent.net
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