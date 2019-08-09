Лента RSS
Подписаться на ленту
08 сентября 2019, воскресенье, 11:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
08. 09. 2019

Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по ряду объектов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом накануне сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что в субботу группа палестинцев запустила беспилотник из южной части сектора Газа в сторону Израиля. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство, повредившее один из армейских машин в районе разделительного забора. Израильская армия обстреляла место запуска аппарата.

"В ответ мы поразили несколько целей ХАМАС в секторе Газа, включая склады военно-морской техники и два военных объекта в Газе. Мы возлагаем ответственность на ХАМАС". – говорится в сообщении.

Служба безопасности в Газе сообщила, что удары были нанесены по четырем объектам в центральном и северном районах сектора. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее Израиль обстрелял юг Ливана в ответ на ракетную атаку в направлении военных объектов на севере страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.