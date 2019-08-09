Подполковник "зарабатывал" на питании для пограничников – ГБР

Подполковник Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы задержан за получение взятки в 71 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в воскресенье, 8 сентября.

"Начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн. сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении по статье о получение взятки должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины), избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, подполковнику грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.

А в Луганской области двух чиновников задержали за 30 взяток на миллионы гривен.

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Источник: korrespondent.net