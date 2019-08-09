Украина выразила протест из-за "выборов" в Крыму

Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ. Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в воскресенье, 8 сентября.

"Новые нарушение международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма", – говорится в заявлении.

Украинские дипломаты считают, что любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая "нормализация и налаживание диалога" вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям.

МИД Украины призывал международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма.

В МИД заявили, что Автономная республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. При этом одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

В министерстве отметили, что так называемые "местные выборы" составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права.

Дипломаты подчеркнули, что результаты незаконного голосования не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, а все причастные к организации и проведению незаконного голосования лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины.

Также прокуратура Крыма призвала жителей полуострова не участвовать в незаконных "выборах", проводимых Россией в воскресенье на территории АР Крым и Севастополя.

Отметим, что 8 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут более чем в 80 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, 14 мая 2019 года Евросоюз внес в список санкций пять россиян, занимавших должности в избирательных комиссиях аннексированных Крыма и Севастополя. Лицам, которые были внесены в санкции, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их счета в странах-членах ЕС подлежат замораживанию.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом персональные санкции Евросоюза, которые были введены против пяти россиян за участие в организации российских президентских выборов в аннексированном Крыму.

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Источник: korrespondent.net