Новый глава МАГАТЭ прибыл на переговоры в Иран

Новый глава МАГАТЭ Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран, чтобы проверить уровень выполнения Ираном ядерного соглашения. Об этом сообщает Iran Press в воскресенье, 8 сентября.

Как отметил представитель Международного агентства по атомной энергии, визит Феруцэ в рамках "продолжающегося взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном" совпал с третьим этапом приостановки ядерных обязательств Тегерана.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

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Источник: korrespondent.net