Лента RSS
Подписаться на ленту
08 сентября 2019, воскресенье, 12:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
08. 09. 2019

Новый глава МАГАТЭ прибыл на переговоры в Иран

Новый глава МАГАТЭ Корнел Феруцэ прибыл в Тегеран, чтобы проверить уровень выполнения Ираном ядерного соглашения. Об этом сообщает Iran Press в воскресенье, 8 сентября.

Как отметил представитель Международного агентства по атомной энергии, визит Феруцэ в рамках "продолжающегося взаимодействия между МАГАТЭ и Ираном" совпал с третьим этапом приостановки ядерных обязательств Тегерана.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.