Лента RSS
Подписаться на ленту
08 сентября 2019, воскресенье, 15:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
08. 09. 2019

США и Турция провели первое наземное патрулирование в Сирии

Вооруженные силы Турции и США утром в воскресенье провели первое наземное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат, где планируется создать буферную зону безопасности. Об этом сообщает Анадолу 8 сентября со ссылкой на минобороны Турции.

"В патрулировании приняли участие шесть бронетранспортеров ВС Турции, которые в 10.00 по местному времени пересекли границу с Сирией на юге района Акчакале провинции Шанлыурфа. С сирийской стороны границы турецких военных ожидали американские военные. Состоялся обмен мнениями по реализации плана патрулирования", – говорится в сообщении.

Затем совместный военный конвой направился к городу Таль-Абьяд, расположенному в 25 км от турецко-сирийской границы. Здесь турецкие военные провели наблюдения. Патрулирование было продолжено в южном направлении. Весь процесс занял около трех часов.

Колонну турецких БТР, возвращающихся к границе с Сирией, встретили ударные вертолеты ATAK.. Также в патрулировании были задействованы БПЛА.

В свою очередь МИД Сирии заявил, что рассматривает как агрессию совместное наземное патрулирование Турции и США, сообщает ТАСС. Дамаск считает, что "этот шаг представляет собой агрессию и направлен на затягивание кризиса в Сирии". Кроме того, представители режима Башара Асада рассматривают подобные действия как "вопиющее нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности страны".

Напомним, в начале августа США и Турция объявили о буферной зоне безопасности в Сирии. Для этой цели страны создали координационный центр, который базируется в Турции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.