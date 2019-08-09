Обмен Цемаха: Луценко рассказал о последствиях

Бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что будет разыгрываться карта обиды со стороны Нидерландов на Украину из-за выдачи России подозреваемого в деле МН17 Владимира Цемаха.

"Конечно, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель – снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после крушения МН17. Противодействие этому – задача высшего руководства государства и МИД", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, украинская сторона сделала с Цемахом все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых – заочно.

Луценко считает, что ситуация с Цемахом не могла «останавливать освобождение украинцев, некоторые из которых годами мужественно противостояли Кремлю».

Он добавил, что как генпрокурор организовывал юридическую подготовку при двух последних обменах – 74 украинца на 306 в декабре 2017 года и 35 на 35 в субботу.

"Как выдать Гаджиева, который убил 7 наших и 8 ранил? Или Прасолову, которая подорвала офицера СБУ. Или как отдать подозреваемого Нидерландами в организации сбивания МН17 Цемаха? Для меня ответ очевиден – это война. И обмен наших бойцов на солдат агрессора или подконтрольных им сепаратистов – не позор и не измена. Освобождение наших – священный долг государства", - заключил бывший Генеральный прокурор.

Напомним, что в субботу, 7 сентября, состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России отдали, в частности, Владимира Цемаха. Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Источник: korrespondent.net