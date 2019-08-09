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08. 09. 2019

Сенцов завел страницу в Twitter

В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения.

В публикациях от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто его поддерживал в период его заключения в России.

Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы.

— Олег Сенцов (@OlegSentsov) 7 сентября 2019 г.
 
На эту страницу подписалось уже более 5000 пользователей.
 
Позже появилась публикация о том, что это единственная официальная страница Олега, которую он пока не может верифицировать.

Это моя единственная страница в соцсетях. В Facebook меня пока нет. Пока ещё придумываю формат моего общения с вами. Возможно это будет канал в YouTube. Сообщу позже. Страницу в Twitter верифицировать не могу (причина на скриншоте), но в службу техподдержки написал. pic.twitter.com/QnFvy3N6Ha

— Олег Сенцов (@OlegSentsov) 8 сентября 2019 г.
 
Напомним, что 7 сентября режиссер Олег Сенцов вместе с другими украинскими пленными вернулся в Украину в рамках обмена с Россией.
 
 

Источник: korrespondent.net
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