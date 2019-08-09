Сенцов завел страницу в Twitter

В социальной сети Twitter появилась страница освобожденного из русского плена украинского режиссера Олега Сенцова, зарегистрированная сразу после его освобождения.
Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы.— Олег Сенцов (@OlegSentsov) 7 сентября 2019 г.
Это моя единственная страница в соцсетях. В Facebook меня пока нет. Пока ещё придумываю формат моего общения с вами. Возможно это будет канал в YouTube. Сообщу позже. Страницу в Twitter верифицировать не могу (причина на скриншоте), но в службу техподдержки написал. pic.twitter.com/QnFvy3N6Ha— Олег Сенцов (@OlegSentsov) 8 сентября 2019 г.
Источник: korrespondent.net
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