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08. 09. 2019

Протестующие в Гонконге просят Трампа о помощи

 
В воскресенье, 8 сентября, тысячи митингующих в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу за помощью, сообщает Reuters. 
 
Протестующие вышли на улицы с американскими флагами и плакатами с демократическими лозунгами.
 
"Когда США в этот момент увязли в торговой войне с Китаем, это хорошая возможность для нас показать, как прокитайские группировки также нарушают права людей в Гонконге и способствуют полицейской жестокости", — сказал участник акции.
 
 
Министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности в Гонконге после того, как в ночь на 7 сентября полиция разогнала участников акции.
 
Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих на улицах города достигало 1,7 миллионов человек.
 
25 августа полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.
 
Протестующие в Гонконге требуют расследования жестокости полиции
 
 

Источник: korrespondent.net
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