Протестующие в Гонконге просят Трампа о помощи

В воскресенье, 8 сентября, тысячи митингующих в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу за помощью, сообщает Reuters.

Протестующие вышли на улицы с американскими флагами и плакатами с демократическими лозунгами.

"Когда США в этот момент увязли в торговой войне с Китаем, это хорошая возможность для нас показать, как прокитайские группировки также нарушают права людей в Гонконге и способствуют полицейской жестокости", — сказал участник акции.

Министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности в Гонконге после того, как в ночь на 7 сентября полиция разогнала участников акции.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих на улицах города достигало 1,7 миллионов человек.

25 августа полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.