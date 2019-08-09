В День освобождения Донбасса Фонд Бориса Колесникова открыл два отреставрированных памятника

Братская могила советских воинов Юго-Западного фронта в г. Константиновка и мемориал погибшим воинам в пгт Удачное Покровского района нуждались в капитальном ремонте и были восстановлены в рамках акции "Твоим освободителям, Донбасс!", которую Фонд реализует с 2018 года.

Представители Фонда, сельского и городского советов, местные жители возложили цветы к обновленным монументам и почтили память погибших в годы Второй мировой войны.

"Такие памятники народным героям есть в каждом населенном пункте Украины. Они напоминают о Великой Победе, народном единстве и мужестве, являются частью нашего исторического и духовного наследия, возможностью почтить память воинов, погибших при освобождении родного края. Сохранение мемориалов и обелисков говорит о зрелости общества. Уничтожая свидетельства народного подвига, можно лишиться гордости и любви к стране. Мы сделаем все возможное, чтобы память о воинах-освободителях Донбасса не угасла", — говорит Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

"Меняются границы государств, экономическое устройство, культура, идеология. У разных поколений разные ценности. Сегодня требуется особое мужество для того, чтобы восстанавливать памятники Второй мировой войны. Требуется мужество, чтобы показать молодежи, что победа — это часть истории, которой нужно гордиться и которую нужно оберегать. Спасибо Фонду Бориса Колесникова и всем, кто помогал восстановить памятник, за напоминание: только благодаря мужеству и единству наш народ победил фашизм. Пока мы живы, давайте помнить об этом и рассказывать своим детям", — в свою очередь подчеркивает Ольга Хоменко, начальник отдела культуры Константиновского горсовета.

Напомним, с мая 2018 года Фонд отреставрировал 14 мемориальных комплексов и братских могил в Донецкой области, в том числе: мемориальный комплекс "Родина-мать" в селе Александро-Шультино Константиновского района; братскую могилу и обелиск односельчанам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны в поселке Яровая Лиманского района; братские могилы советских воинов в селах Знаменовка, Зеленый Брод, Малый Раздол, Дмитро-Дарьевка, Никольское Александровского района; памятник воинам-максимовцам, погибшим в Великую отечественную войну в селе Максимовка Марьинского района; памятник воинам-освободителям в г. Константиновка; мемориальный памятник "Родина-мать" в селе Елизаветовка Марьинского района; братскую могилу советских военнопленных в с. Сергеевка Покровского района; братскую могилу советских воинов и памятник односельчанам в с. Веролюбовка Константиновского района.

Цель деятельности Фонда Бориса Колесникова – сохранить историческое и культурное наследие, воспитать образованное молодое поколение, приобщить молодежь к спорту и здоровому образу жизни.



Источник: korrespondent.net